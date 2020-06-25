Taekwondocular açık havada çalıştı
Kayseri'deki taekwondo sporcuları antrenmanlarını açık havada yaptı.
25.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:34
Kayseri'deki taekwondo sporcuları antrenmanlarını açık havada yaptı.
Melikgazi Belediyesi Taekwondo Spor Kulübü çalışmalarını normalleşme süreci ile birlikte hızlandırdı. Kulüp sporcuları bu sabah antrenmanlarını Kadir Has Spor Kompleksi'nde açık havada gerçekleştirdi. Antrenör Yavuz Sayan gözetiminde antrenmanlarını gerçekleştiren sporcuların hırslı olmaları dikkat çekti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA