Taekwondo Yıldızlar Konya Şampiyonası'nda önemli başarı
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Taekwondo Yıldızlar Konya Şampiyonası'nda önemli başarı

Taekwondo Yıldızlar Konya Şampiyonası'nda önemli başarı
Bültenler - Haberler | Güncel

Karatay Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı, Taekwondo Yıldızlar Konya Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı. Kulüp sporcuları Harun Akkafa 45 kiloda, Mevlüt Han Uzer ise 57 kiloda Konya Şampiyonu oldu.

Karatay Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı, Konya'da 24-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Taekwondo Yıldızlar Konya Şampiyonası'ndan 2 madalya ile döndü.

Kulüp sporcuları Harun Akkafa 45 kiloda, Mevlüt Han Uzer de 57 kiloda Konya şampiyonu olarak madalya kazandı.

ÖNCE KONYA'YI SONRA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Bu iki başarılı sporcunun yanı sıra Karatay Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı'ndan Nisa Uzun ve Rabia Aksoy ile birlikte önce 7-14 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye Taekwondo Yıldızlar Şampiyonası'nda Konya'yı temsil edecekler.

Karataylı taekwondocular, Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girmesi halinde ise Ağustos ayında Estonya'da düzenlenecek Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme fırsatı bulacaklar.

BAŞKAN KILCA'DAN BAŞARILI SPORCULARI KUTLADI

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, elde edilen başarı dolayısıyla sporcuları tebrik ederek Karatay Belediyesi'nin spora ve sporcuya olan desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Gençliğe ve spora büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Hasan Kılca, gençliğin iyi bir şekilde yetişmesi için spora yönlendirilmesinin gayretinde olduklarını söyleyerek, "İlçemizde sporun gelişmesi ve yaygınlaşması adına gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Yeniden canlandırdığımız Karatay Belediyespor Kulübümüzde de çok değerli hocalarımız var ve özverili çalışmalarla önemli başarılara imza atıyorlar. Son olarak Taekwondo Takımımızdan 2 sporcumuz Konya şampiyonu oldular. Sporcularımızın elde ettiği bu başarı sadece ilçemiz için değil ülkemiz için de çok değerli. Zira milli takım formasıyla ülkemizi temsil etme fırsatı bulacaklar. Hedefimiz her sıklette en güçlü sporcularımızla şampiyonalara katılmak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve her zaman olduğu gibi kürsüde yer almak istiyoruz. Sporcularımızı can-ı gönülden kutluyor, sporcu kardeşlerimizin bu başarıyı elde etmesinde emeği olan kulüp yöneticilerimizi, antrenörlerimizi, sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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