Taekwondo Türkiye Şampiyonası Sonuçları

Taekwondo Türkiye Şampiyonası SonuçlarıVizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak.