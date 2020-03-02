Taekwondo seçmeleri Yıldırım'da yapıldı

02.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:00

Sporun merkezi Yıldırım hedefiyle ilçede spora ve sporcuya tam destek veren Yıldırım Belediyesi, diğer yandan spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde 29 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo İl Birinciliği Seçme Müsabakaları sona erdi. Müsabakalara erkek ve kızlarda toplam 30 kulüpten 277 sporcu katılırken özellikle öğrencilerin velileri ve sporseverler de seçmelere yoğun ilgi gösterdi. Yapılan müsabakalar sonucunda en çok puanı toplayan sporcuların Karma Takıma seçilerek Bursa'yı ulusal organizasyonlarda temsil edeceği bildirildi.

Kaynak: Bültenler