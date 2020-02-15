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Taekwondo müsabakaları sona erdi

Bilecik'te düzenlenen Taekwondo maçları sona erdi.

15.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:52
Taekwondo müsabakaları sona erdi

'te düzenlenen Taekwondo maçları sona erdi.


2019-2020 Okul Sporları Sezonu Taekwondo Müsabakaları katılım sağlanan tüm kategorilerde tamamlandı. İstasyon Salonunda düzenlenen organizasyonda sporcular kendi yaş ve kategorilerinde madalyaya uzanmak adına mücadele ettiler. Anadolu Yıldızlar Ligi kız ve erkek takımlarının da belirlendiği organizasyonda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.


Organizasyon çekilen hatıra fotoğrafı ile noktalandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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