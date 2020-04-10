Taekwondo Milli Takım sporcuları hazırladıkları videoyla "evde kal" çağrısı yaptı Türkiye Taekwondo Milli Takımı sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına, hazırladıkları videolu mesajla destek verdi.

Türkiye Taekwondo Milli Takımı sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına, hazırladıkları videolu mesajla destek verdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına katkıda bulunmak amacıyla evlerinden seslenen milli sporcular, 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

ARD&SBK Academy Spor Kulubü Taekwondo Okulu tarafından sosyal mesaj projesi kapsamında, Kovid-19 ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan video klipte, dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla yürütülen kampanyaya destek verdi.

Sporcular, "Branşımız ferdi bir branş olsa bile bizler birlik olmanın, tek yürek olmanın önemini uluslararası kortlarda yıllarca deneyimlemiş sporcularız. Bu amaçla bu illet karşısında toplumsal seferberliğin önemini çok iyi anlıyor ve destekliyoruz." mesajı verdi.

Milli sporcular videodaki mesajında, "Hepimizin bildiği gibi hem zor hem de zahmetli bir süreçten geçiyoruz. Toplumumuzun iyiliği için bu süreçte üzerimize düşeni yapmaktayız. Spor küresel, çözüm ulusal. Bizler bu üllenin milli sporcuları olarak çorbada tuzumuzun bulunmasını istedik. Şanlı tarihimizde millet olarak bir çok badirenin üstesinden geldik. Şimdi ise Kovid-19 ile karşı karşıyayız. 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' dizelerinden yola çıkarak, sağlık konusunda her zaman bilinçli bir millet olduk. Asla umutsuzluğa kapılmadık. Çünkü, umut binbir ayaklı. Umut güneşte saklı. Umut edenler haklı. Umut, insanın hakkı diyerek bu süreci de atlatacağımızdan eminiz. Şimdi daha sıkı kenetlenme zamanı. Bir olma diri olma zamanı. Bu büyük beladan dayanışma ve kardeşlikle kurtulacağız. Biz Bize Yeteriz Türkiyem." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA