Taekwondo kıyafeti alacaktı, kampanyaya bağışladı ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 11 yaşındaki Muhammed Ali Şahin, taekwondo kıyafeti almak için biriktirdiği kumbarasındaki 139 lira, 10 kuruşu 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 11 yaşındaki Muhammed Ali Şahin, taekwondo kıyafeti almak için biriktirdiği kumbarasındaki 139 lira, 10 kuruşu 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiye'm' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na, 7'den 77'ye herkesten destek gelirken bir destek de ilköğretim okulu öğrencisi Muhammed Ali Şahin'den geldi.

4 kardeşin en küçüğü olan Şahin, taekwondo kıyafeti almak için üç aydır para biriktirdiği kumbarasını, Vefa Sosyal Destek Grubundaki görevlilerin önünde açarak içerisinde 139 lira 10 kuruş olduğunu öğrendi.Muhammed Ali Şahin, "Kampanya kapsamında bu birlikteliğe bir katkı sağlamak adına bu desteği yaptım. Umarım ülkemiz için hayırlı olur" dedi.

Ailesinden onay alan Şahin, topladığı paraları, Vefa Sosyal Destek Grubunda çalışan görevlilere teslim etti.

Kaynak: DHA