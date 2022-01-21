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Taekwondo'da Türkiye 3. oldu

Taekwondo'da Türkiye 3. oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DÜZCE(İHA) –Konya'da düzenlenen Taekwondo Büyükler Türkiye Şampiyonasında yarışan Düzceli sporcu Hatice Kolçak üçüncü olarak milli takıma da katılma hakkı kazandı.

KONYA (İHA) - DÜZCE(İHA) – Konya'da düzenlenen Taekwondo Büyükler Türkiye Şampiyonasında yarışan Düzceli sporcu Hatice Kolçak üçüncü olarak milli takıma da katılma hakkı kazandı.

Ocak ayında Konya Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda düzenlenen Taekwondo Büyükler Türkiye Şampiyonasına antrenör Hakan Şengönül eşliğinde katılan Düzceli sporcu Hatice Kolçak, yarı final müsabakasında Dünya Şampiyonu rakibine yenilerek turnuvayı üçüncü tamamladı.

Düzceli sporcu Hatice Kolçak elde ettiği bu başarısından dolayı 9. Turkish Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonasında milli takımda ülkemizi temsil edecek. - DÜZCE

Taekwondo'da Türkiye 3. oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Taekwondo, Türkiye, Milli, Konya, Spor, Haber

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