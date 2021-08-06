Taekwondo Avrupa Şampiyonası'na Kayseri'den 2 sporcu
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Taekwondo Avrupa Şampiyonası'na Kayseri'den 2 sporcu

Taekwondo Avrupa Şampiyonası'na Kayseri'den 2 sporcu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri TOHM Sporcuları Beyza Basma ile Zehra Kaygısız, U21 Ümitler Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmesinde şampiyon olarak 24-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında Estonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Kayseri TOHM Sporcuları Beyza Basma ile Zehra Kaygısız, U21 Ümitler Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmesinde şampiyon olarak 24-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında Estonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

U21 Ümitler Mili Takım Seçme Müsabakaları 3 - 5 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. Müsabakalara Kayseri'den katılan Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü TOHM sporcuları Beyza Basma ile Başarı Spor Kulübü TOHM sporcusu Zehra Kaygısız, şampiyon olarak ülkemizi Avrupa Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da şampiyon sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek sporculara Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diledi. - KAYSERİ

Taekwondo Avrupa Şampiyonası'na Kayseri'den 2 sporcu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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