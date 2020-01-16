TAEK onaylı "Radyasyondan Korunma Eğitimi Kursları" başlıyor

16.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:50

Radyasyondan Korunma Eğitimi Kursları; Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma, Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma, Radyoaktif Madde Taşımacılığında Radyasyondan Korunma, Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma ve Bir Günlük Radyasyondan Korunma Kursları şeklinde yapılacak.

Geçtiğimiz yıl da düzenlenen kursların ilk ayağı olan Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma Kursunun son başvuru tarihi 23 Ocak Perşembe olarak belirlendi. Detaylı bilgi ve başvuru şartları EÜ Nükleer Bilimler Enstitüsü web sayfasına yer alıyor.

Kaynak: Bültenler