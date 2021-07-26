TAEGO Yayın Haftası öne çıkan anları paylaşıldı!

TAEGO Yayın Haftası'na dair kesitler haberimizde!

PUBG'nin yeni güncellemesi ile birlikte oyuna yeni bir harita eklendi. Haritayı oynanabilir kılmak için TAEGO Yayın Haftası öne çıkan anları paylaşıldı.

PUBG partnerlerinin oyuna yeni eklenen 8×8 büyüklüğündeki harita "TAEGO"yu tanıtmak için yapılan yayınlardan alınan kesitler videosu PUBG: Battlegorunds Türkiye YouTube kanalı üzerinden battle royale severler ile paylaşıldı. Bu video hepimizin tanıdığı Mithrain, 10000DAYS, shecreated, WitaTV ve Vicrains'in yayınlarından kesitleri içeriyor. Birbirinden güzel sprayler, siper vuruşları bu videoda yer alıyor. Video her ne kadar güzel vuruşlara yer verse de komik anlar da bizleri karşılıyor.

Videoyu hemen alttan izleyebilirsiniz, iyi seyirler!

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Kaynak: Playerbros