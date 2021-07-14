Tadıyla damakları, fiyatıyla üreticisini güldürüyor
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Tadıyla damakları, fiyatıyla üreticisini güldürüyor

Tadıyla damakları, fiyatıyla üreticisini güldürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetiştirilen ve "Türk kirazı" olarak da bilinen Napolyon cinsi kirazda fiyatlar üreticiyi sevindirdi.

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetiştirilen ve "Türk kirazı" olarak da bilinen Napolyon cinsi kirazda fiyatlar üreticiyi sevindirdi. Afyonkarahisar'da kiraz üreticisinin yüzü gülüyor.

"Türk kirazı" olarak da bilinen ve Sultandağı'nda yetişen Napolyon cinsi kiraz üreticisini sevindiriyor. Kiraz tarlada 10 ile 17 liradan alıcı buluyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, "Bu yıl fiyatlar iyi. Afyonkarahisar olarak kirazımıza güveniyoruz. Türkiye'nin en kaliteli kirazını ürettiğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle ürettiğimiz kirazın 3'te 2'sini ihraç ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Acar, ihracata yönelik kiraz miktarını artırabilmek, kiraz bahçelerini daha modern hala getirebilmek için çalışmalar yürüttüklerini, üreticilere fidan dağıtarak yaşlanmış kiraz bahçelerinin gençleştirilmesini ve ihracata yönelik bodur rejine cinsi kirazların yaygınlaştırılmasını sağladıklarını bildirdi. tarım orman Afyonkarahisar kiraz sultandağı

Kaynak: Habermetre

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