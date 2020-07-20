"Tadında yolculuk" İle lezzetli tarifler Şef-Yazar Jale Balcı, Seyahat Yazarı Hande Çilek doğal ve mevsiminde yemek alışkanlıklarından ilham alarak hazırladıkları "Tadında Yolculuk" kitabından lezzetleri tariflerini okurları için paylaştı.

Seyahat ve yemek kültürünü farklı coğrafyalar üzerinden inceleyen "Tadında Yolculuk" yemek yapmayı ve yemeyi farklı bir bakış açısı ile anlatıyor.

Yeşil Doğa Suyu

2 kişilik

Malzemeler:

- 3 adet salatalık

- 2 adet kereviz sapı

- 2 adet yeşil elma (doğranmış)

- Yarım limonun suyu

- Ceviz büyüklüğünde taze zencefil

- Yarım demet maydanoz (temizlenmiş ve ayıklanmış)

Hazırlanışı:

Limon suyu hariç tüm meyveleri meyve sıkma makinesine yerleştirin ve sularını sıkın. Limon suyunu ekleyin ve servis yapın.

Not: Eğer meyve sıkacağınız yok ise tüm malzemeleri bir blendera alın ve bir bardak su ekleyerek iyice çırpın. Süzün ve limon suyunu ekleyerek için. Tüm ürünlerin soğuk olmasına dikkat edin.

Dondurulmuş Yoğurt Parçaları

4 kişilik

Malzemeler:

- 2 su bardağı tam yağlı yoğurt

- 3 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu

- 1 paket vanilya

- 1 çay bardağı çilek, doğranmış

- 1 çay bardağı yabanmersini

- 1 çay bardağı ahududu

Hazırlanışı:

Bir kapta yoğurda; vanilyayı ve balı ilave edip karıştırın. Karışımı yağlı kâğıt serili tepsiye dökün. Kaşık yardımıyla eşit ama çok ince olmayacak şekilde dağıtın. Üzerini çilek, yaban mersini ve ahududu ile süsleyin. Süslemek için tercihe göre granola, hindistan cevizi veya çikolata parçacıkları da kullanabilirsiniz. Dondurucuda en az 4-5 saat arası iyice sertleşene kadar bekletin. Elinizle kırdıktan veya bıçakla kestikten sonra servis edin.

Kaynak: Bültenler