Tadım, yerli ay çekirdeği yetiştiriciliğinde iş yaptığı çiftçileri destekliyor

Ham madde ihtiyacını iç piyasadan temin eden Tadım, yerli ay çekirdeği yetiştiriciliği konusunda iş yaptığı çiftçileri destekliyor.

Ham madde ihtiyacını iç piyasadan temin eden Tadım, yerli ay çekirdeği yetiştiriciliği konusunda iş yaptığı çiftçileri destekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 50'nci yılını kutlayan Tadım, tarımı ve yerli üretimi desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Yerli üretim ay çekirdeği tarımının geleceğini garanti altına almak ve sürdürülebilir üretimi sağlamak amacıyla iş yaptığı tüm çiftçileri bilgilendiren ve destekleyen Tadım, çerezlik beyaz ay çekirdeği yetiştiriciliğinin püf noktalarını içeren detaylı bir kitapçık hazırladı.

Ay çekirdeği rekoltesini artırmak, tedarik sürecinde yıllık rekolte risklerini minimize etmek ve sürdürülebilir üretimi sağlamak gibi konularda çiftçileri bilinçlendiren Tadım'ın kitapçığında, ekimden depolamaya kadar geçen süreçte dikkat edilmesi gereken tüm hususlara değiniliyor.

Tadım, bu kitapçık ile tarıma yeni başlayan genç çiftçilere de destek olmayı amaçlıyor.

"Sürdürülebilir doğru tarıma destek olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tadım Operasyon Direktörü Gökhan Becerikli, ithalatı artan siyah çekirdek karşısında, ambalajlı kuru yemiş sektörünün lideri olarak yerli üreticiyi korumak istediklerini belirterek, "50'nci yılını kutlayan sektör lideri bir marka olarak sürdürülebilir ham madde tedariki konusuna büyük önem veriyoruz. Üreticilerimizin ürünlerini pazara sunarak onların hayatlarına değer katıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Becerikli, çiftçileri sürdürülebilir ve doğru tarım uygulamaları hakkında destekleyerek, onlara uzun vadeli iş modeli oluşturduklarını aktardı.

Becerikli, şunları kaydetti:

"Uzun vadeli ve güvenilir bir iş modeli ile sürdürülebilir doğru tarıma destek olacağız. Şu an için 500'den fazla Tadım üyesi çiftçimize ve 120 sözleşmeli çiftçimize teknik destek veriyoruz. Tarımsal Ar-Ge birimimiz ve ziraat mühendislerimiz vasıtasıyla 1.000'den fazla çiftçimizin de tarla kontrollerini yaparak aynı zamanda onlara üretimin her aşaması ile ilgili eğitim veriyoruz. Çiftçilerimize elimizden gelen tüm desteklerimizi sunarak onların pazarda yaşayacağı olası olumsuz durumlardan etkilenmelerini minimuma indirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çiftçilerimizi ayrıca gübre, mazot, tohum, damlama sulama ve işçilik konularında da destekliyoruz."

-"Gelecek kuşakların tarıma olan ilgisini artırmak istiyoruz"

Gökhan Becerikli, tarımda iş gücünün yaşlandığına ve toplumda tarıma yönelik ilginin azaldığına işaret ederek, gelecek kuşakların tarıma olan ilgisini artırmak istediklerini, bunun için de gençleri tarımsal faaliyetlere yönlendirmek için tarla eğitimleri düzenlediklerini ve eğitim dokümanları yayımladıklarını bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde çerezlik beyaz ay çekirdeği yetiştiriciliğinin püf noktalarını içeren detaylı bir kitapçık hazırladıklarını ve bunu üreticilerle paylaştıklarını aktaran Becerikli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekimden depolamaya kadar geçen süreçte dikkat edilmesi gereken tüm hususların aktarıldığı kitabımız aracılığıyla tarıma yeni başlayan genç çiftçilerimize destek olmak en büyük amaçlarımızdan biri oldu. İçinde bulunduğumuz bu süreç, bize bir kez daha geleceğin tarımda olduğunu öğretti. Bu anlamda, gençlerin de geleceğin tarımda olduğunu bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tadım olarak, bu konuda gençlere farkındalık yaratmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz