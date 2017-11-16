Tadım, Dijital Konser Serisine Gökhan Türkmen İle Devam Ediyor

Ünlü sanatçıların unutulmaz canlı performanslarına dijital ortamda ev sahipliği yapan Tadım Sahne'nin bu yılki ilk konuğu Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından Gökhan Türkmen olacak.

Tadım Pazarlama Direktörü Zeynep Göçmen, Tadım'ın 46 yıldır en keyifli anlara eşlik ettiğini belirterek, "Tadım Sahne, canlı konser keyfini dijitale taşıyarak, tüm Türkiye'nin aynı anda müzik deneyimi yaşamasını sağladı. Geçen yıl Murat Boz ve İrem Derici konserleri toplam 6 milyon müziksever tarafından seyredildi. Tadım Sahne konserlerimiz bu yıl da Türkiye'nin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen ile devam edecek" dedi.