Tadım'dan sağlık çalışanlarına destek Tadım, Türk Kızılay iş birliğiyle hastanelerde zorlu koşullarda çalışan sağlık çalışanlarına ürünleriyle destek oluyor.

Tadım, Türk Kızılay iş birliğiyle hastanelerde zorlu koşullarda çalışan sağlık çalışanlarına ürünleriyle destek oluyor.

Tadım'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gösterilen dayanışmaya katkıda bulundu.

Türk Kızılay ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle hastanelerde yoğun çaba sarf eden, risk altındaki sağlık personeline kendilerine iyi bakmaları ve enerjilerini korumaları için kendi ürünlerinden bir karma hazırlayan Tadım, İstanbul başta olmak üzere salgının etkili olduğu şehirlerdeki hastanelere bu paketleri iletiyor.

Türkiye birlik ve beraberlik içinde bu süreçte mücadele verirken, Tadım da bu sürecin en az zararla atlatması için toplumsal mücadeleye katkı sağlıyor ve her anlamda destek olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA