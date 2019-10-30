Tadilat yapılan özel okulda yangın

30.10.2019 09:46

Bolu'da tadilat halindeki bir özel okulda meydana gelen yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Karaköy Mahallesi'ndeki bir özel okulun ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Okuldan dumanlar çıktığını görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangının, tadilat halindeki binanın ikinci katında bulunan bir odada meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA