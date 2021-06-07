Tadilat yapılan evin balkonu çöktü: 1 yaralı
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Tadilat yapılan evin balkonu çöktü: 1 yaralı

Tadilat yapılan evin balkonu çöktü: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta tadilat yapılan evin zemin kattaki balkonun çökmesi sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Tokat'ta tadilat yapılan evin zemin kattaki balkonun çökmesi sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay; Karşıyaka Mahallesi Yenişehir 2. Sokakta meydana geldi. Üç katlı bir evde yalıtım çalışması yapılırken binanın çevresinden toprak alındı. Binanın giriş katında bulunan balkonun ayaklarının olduğu bölümde çalışma yapıldığında çökme oldu. Balkonun ön tarafa doğru çökmesi sonucu inşaatta çalışan Savaş Y. (16) ayağı sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından şahıs sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ayağından yaralanan işçi ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. - TOKAT

Tadilat yapılan evin balkonu çöktü: 1 yaralı
Tadilat yapılan evin balkonu çöktü: 1 yaralı
Tadilat yapılan evin balkonu çöktü: 1 yaralı
Tadilat yapılan evin balkonu çöktü: 1 yaralı
Tadilat yapılan evin balkonu çöktü: 1 yaralı
Tadilat yapılan evin balkonu çöktü: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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