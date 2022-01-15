Tadilat yaparken merdivenlerden düşen yaşlı adam yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tadilat yaparken merdivenlerden düşen yaşlı adam yaralandı

Tadilat yaparken merdivenlerden düşen yaşlı adam yaralandı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde tadilat yaparken merdivenlerden düşen 80 yaşındaki adam yaralandıAlınan bilgilere göre olay Hamidiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde tadilat yaparken merdivenlerden düşen 80 yaşındaki adam yaralandı

Alınan bilgilere göre olay Hamidiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bin binada ikamet eden Hasan Şen (80), evinde tadilat yaptığı sırada bir anlık denge kaybı ile merdivenlerden düştü.

Meydana gelen olayda yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının müşahede altına alındığı öğrenildi.

Çığlık sesleri yürek dağladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada

Çığlık sesleri yürek dağladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada
AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde tadilat yaparken merdivenlerden düşen 80 yaşındaki adam yaralandıAlınan bilgilere göre olay Hamidiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi.

title