Tadilat yaparken merdivenlerden düşen yaşlı adam yaralandı

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde tadilat yaparken merdivenlerden düşen 80 yaşındaki adam yaralandı

Alınan bilgilere göre olay Hamidiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bin binada ikamet eden Hasan Şen (80), evinde tadilat yaptığı sırada bir anlık denge kaybı ile merdivenlerden düştü.

Meydana gelen olayda yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının müşahede altına alındığı öğrenildi.