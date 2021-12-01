TADİLAT YAPARKEN 4'ÜNCÜ KATTAN MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ - Haberler
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TADİLAT YAPARKEN 4'ÜNCÜ KATTAN MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'da, oturduğu apartmanın 4'üncü katında tadilat yaparken dengesini kaybedip merdiven boşluğuna düşen Erkan Yılmaz (47) yaralandı.

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da, oturduğu apartmanın 4'üncü katında tadilat yaparken dengesini kaybedip merdiven boşluğuna düşen Erkan Yılmaz (47) yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi 618. Sokak'ta meydana geldi. Erkan Yılmaz, oturduğu 4 katlı binanın en üst katında merdiven demirlerini yenilemeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Yılmaz, yaklaşık 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü. Kanlar içinde kalan Yılmaz, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

TADİLAT YAPARKEN 4'ÜNCÜ KATTAN MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

TADİLAT YAPARKEN 4'ÜNCÜ KATTAN MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

TADİLAT YAPARKEN 4'ÜNCÜ KATTAN MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

TADİLAT YAPARKEN 4'ÜNCÜ KATTAN MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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