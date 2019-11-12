Tadilat yaparken 4 metreden düşen işçi yaralandı
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Tadilat yaparken 4 metreden düşen işçi yaralandı

BURSA'da, alışveriş merkezinde açılacak olan mağazanın tadilatını yapan işçi Mustafa A., 4 metre yüksekten düşererek yaralandı.

12.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:44
Tadilat yaparken 4 metreden düşen işçi yaralandı

BURSA'da, alışveriş merkezinde açılacak olan mağazanın tadilatını yapan işçi Mustafa A., 4 metre yüksekten düşererek yaralandı.

Olay, merkez ilçesinde bulunan AVM'de meydana geldi. Alışveriş merkezinde yeni açılacak mağazanın tadilatını yapan işçi Mustafa A. (28) dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikteki merdivenden düştü. Yaralanan Mustafa A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa A.'nın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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