Tadilat sonrası atık molozları belediye ekipleri topluyor
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Tadilat sonrası atık molozları belediye ekipleri topluyor

Tadilat sonrası atık molozları belediye ekipleri topluyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi, gerek Covid-19 salgınından gerekse çevre kirliliğinden vatandaşların sağlığının olumsuz etkilenmemesi amacıyla gerçekleştirdiği etkin çalışmalara devam ediyor.

Kartal Belediyesi, gerek Covid-19 salgınından gerekse çevre kirliliğinden vatandaşların sağlığının olumsuz etkilenmemesi amacıyla gerçekleştirdiği etkin çalışmalara devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, virüs ve bakterilere karşı hijyen çalışmalarını üst sevide tutmak amacıyla rutin dezenfeksiyon çalışmalarına ek olarak, ilçe genelinde boşaltılan çöp konteynerlerini deterjanlı solüsyon ile yıkıyor, bir yandan da tadilat ve inşaatlardan dolayı oluşan moloz atıklarını adreslerden teslim alarak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiyor.

KARTAL'DA HER GÜN 240 ÇÖP KONTEYNERİ YIKANIYOR

Temizlik İşleri Müdürlüğü Covid-19 salgını önlemleri kapsamında Kartal'daki çöp konteynerlerinin deterjanlı solüsyon ve otomatik makine ile yıkanmasını sağlıyor. Özellikle sıcakların artmasıyla koku şikayetlerine de neden olan çöp konteynerleri, önce çöp toplama ekipleri tarafından boşaltılıyor ve hemen arkadan gelen konteyner yıkama aracı deterjan ile yıkama işlemini gerçekleştiriyor.

Basınçlı ve deterjanlı su ile yaklaşık 3 dakika boyunca yıkanan konteynerler, kötü koku ve mikroplardan arındırılırken yıkamadan çıkan kirli su da aracın içinde biriktiriliyor. Kartal'da faaliyette olan 2 konteyner yıkama makinesi ile bu şekilde günde 2 vardiya halinde toplam 240 konteyner yıkanabiliyor. 10 bin civarı çöp konteynerlerinin bulunduğu Kartal'da ekipler 20 mahallede sırayla yıkama gerçekleştiriyor.

MOLOZLAR EKİPLER TARAFINDAN ADRESLERDEN ALINIYOR

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hizmet verdiği bir diğer alan ise binalardan çıkan moloz ve tadilat atıkları, periyodik şekilde gerçekleştirilen temizlik hizmetlerinin yanında moloz ve hafriyatlar da yine belediye ekipleri tarafından toplanıyor. Ev veya iş yerlerinde yapılan tadilatlar sonrasında çıkan hafriyat ve molozlar, ekipler tarafından bulundukları yerden alınarak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor.

10 torbaya kadar ekipler tarafından ücretsiz alınan atıklardan, 10 torbanın üzerinde olanlar için ise vatandaşlar belli bir ücret ödüyor. Söz konusu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların, Komşu İletişim Merkezi'nin 444 4 578 numaralı telefonunu aramaları talepte bulunmaları gerekiyor.


Tadilat sonrası atık molozları belediye ekipleri topluyor
Tadilat sonrası atık molozları belediye ekipleri topluyor
Tadilat sonrası atık molozları belediye ekipleri topluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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