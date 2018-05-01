Tadilat Sırasında Duvar Çöktü: 1 Ölü

Ordu'da iş yerinin tadilatını yapan bir kişi, üstüne beton duvarın çökmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde pide ve lahmacun salonu işleten Halil İbrahim Gönül, iş yerinde tadilata başladı. Tadilat sırasında yıkılan beton duvarın üzerine çökmesi sonucu Gönül, ağır yaralandı.

Gönül, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Halil İbrahim Gönül, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Gönül'ün cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.