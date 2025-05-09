AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi

İlk kez açıkladı! Bakan Fidan, suikast girişimi atlattığını duyurdu
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

Tadic ve Talisca neden kavga etti?

Tadic ve Talisca neden kavga etti?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 45. dakikasında yaşanan Dusan Tadic ve Anderson Talisca gerginliği maça damga vurdu. Peki, Tadic ve Talisca neden kavga etti?

RAMS Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Anderson Talisca arasında gerginlik yaşandı. İkiliyi takım arkadaşları ayırdı. Tadic ve Talisca neden kavga etti?

TADİC VE TALİSCA NEDEN KAVGA ETTİ?

RAMS Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Anderson Talisca arasında gerginlik yaşandı. İkiliyi takım arkadaşları ayırdı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Edin Dzeko'nun şutu kaleyi bulmadı. Pozisyonun ardından Talisca, Tadic'e tepki göstererek koşu yoluna pas istediğini işaret etti. Bunun üzerine Sırp oyuncu, Talisca'nın üzerine yürüdü. Tadic'i takım arkadaşları güçlükle ayırdı.

Öte yandan ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Tadic ve Talisca, devre arasında birbirlerine sarıldı ve barış sağlandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi
Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi

Olaylı maçta Kanarya'dan 4 gollü kritik galibiyet
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.