Tadic ve Talisca neden kavga etti?

RAMS Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Anderson Talisca arasında gerginlik yaşandı. İkiliyi takım arkadaşları ayırdı. Tadic ve Talisca neden kavga etti?

TADİC VE TALİSCA NEDEN KAVGA ETTİ?

RAMS Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Anderson Talisca arasında gerginlik yaşandı. İkiliyi takım arkadaşları ayırdı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Edin Dzeko'nun şutu kaleyi bulmadı. Pozisyonun ardından Talisca, Tadic'e tepki göstererek koşu yoluna pas istediğini işaret etti. Bunun üzerine Sırp oyuncu, Talisca'nın üzerine yürüdü. Tadic'i takım arkadaşları güçlükle ayırdı.

Öte yandan ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Tadic ve Talisca, devre arasında birbirlerine sarıldı ve barış sağlandı.