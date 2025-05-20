Tadic gidiyor mu? Tadic Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Tadic gidiyor mu? Tadic Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
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2023-2024 sezonunun başında Hollanda devi Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, sezon sonunda Sarı-lacivertlilere veda edebilir. Peki, Tadic gidiyor mu? Tadic Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic,eski takımı Ajax'a geri dönebilir. Tadic'in eşi Dragana Tadic'in sosyal medyada çocuklarının Ajax formalı pozunu profil fotoğrafı yapması, ayrılığın habercisi olarak yorumlandı. Tadic gidiyor mu? Tadic Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

TADİC FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Hollanda basınında yer alan habere göre; Ajax yöneticileri, eski öğrencileri Dusan Tadic'i uzun süredir yeniden kadroya katmak istiyordu ancak teknik direktör Francesco Farioli'nin karşı çıktığı belirtiliyordu. Son 5 haftaya 9 puan önde girilmesine rağmen şampiyonluğu PSV'ye kaptıran Ajax'ta, Farioli'nin görevine son verildi. Böylece Tadic'in transferinde hiçbir engel kalmadı.

TADIC'İN EŞİ AYRILIĞIN HABERCİSİ OLDU

Tüm bu olayların doğrultusunda Tadic'in eşi Dragana Tadic'in de sosyal medyadaki hamlesi ayrılığın habercisi oldu. Dragana Tadic, sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını çocuklarının Ajax formalı pozu olarak değiştirdi. Bu durum Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından 'Tadic Ajax'a gitti' şeklinde yorumlandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de iki sezon sonunda 108 maça çıkan Tadic, bu karşılaşmalarda 29 gol atarken, 35 de asist yaptı. Yıldız ismin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Tadic gidiyor mu? Tadic Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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