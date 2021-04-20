Tadelle kimin? Tadelle çikolata markası sahibi kim? Tadelle markası hangi şirkete ait?

Tadelle kimin, sahibi kim merak edildi. Tadelle çikolata markası hangi şirkete ve firmaya aittir? Tadelle markası sahibi kim? Tadelle kime ait? Tadelle ile ilgili bilgilere kısaca haberimizden bakabilirsiniz.

Tadelle markası sahibi kimdir? Tadelle hangi şirkete ait bir markadır? Tadelle çikolatalarının kaç farklı çeşidi vardır? Tadelle ve Sarelle aynı marka mı? Tadelle ve Sarelle aynı kişiye mi ait?

TADELLE SAHİBİ KİM?

Tadelle, Sunset şirketi çatısı altında bulunan bir markadır. Tadelle yerli bir markadır. Tadelle ile birlikte Sarelle ve Gol markaları da aynı şirkete aittir. Toksöz Grup bünyesinde bulunan Sanset Tadelle'nin sahibidir.

Tadelle çikolatalarının birçok türü vardır. Tadelle çikolata ürünleri aşağıdaki gibidir:

Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata 30 g

Tadelle Fındık Dolgulu Bitter Çikolata 30 g

Tadelle Beyaz Çikolata Kaplı Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata 30 g

Tadelle King Size Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata 52 g

Tadelle Beyaz Çikolata Kaplamalı Süt Krema Dolgulu Gofret 35 g

Tadelle Bitter Çikolata Kaplamalı Kakaolu Gofret 35 g

Tadelle Sütlü Çikolata Kaplamalı Fındık Kremalı Gofret 35 g

Tadelle Fındık Dolgulu Şekersiz Sütlü Çikolata 20 g

Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata 200 gr

Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata Kutu (3 adet*30 gr)

Tadelle Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofretli Fındıklı Granül Bar 30 g

Tadelle Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofretli Fındıklı Granül Bar Kutu (4 adet*30 gr)

Tadelle Sütlü Çikolata Kaplı Fındık Parçalı, Fındıklı ve Sütlü Çikolatalı, Yarım Yağlı Dondurma

Tadelle Beyaz Çikolata Kaplı Fındıklı Parçalı, Fındıklı ve Sütlü Çikolatalı, Yarım Yağlı Dondurma

Tadelle Bitter Çikolata Kaplı Fındık Parçalı, Fındıklı ve Bitter Çikolatalı, Yarım Yağlı Dondurma

Tadelle Sütlü/Beyaz/Bitter Çikolata Kaplı Fındık Parçalı, Fındıklı ve Bitter/Sütlü Çikolatalı, Yarım Yağlı Dondurma

Tadelle Gol Sütlü Çikolata Kaplamalı Fındık 36 g

Tadelle Gol Sütlü Çikolata Kaplamalı Fındık 125 g

Tadelle Sütlü Çikolata Kaplamalı Fındık Kremalı Gofret Kutu (5 adet *35 gr)

Tadelle Tezgahüstü Stand Karma

Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata 30 gr Stand

Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata 52 gr Stand

GÜNCELLEME

Son dakika haberine göre OYAK, Tadelle ve Sarelle'yi bünyesine katacak. Detaylar aşağıdaki gibidir.

OYAK, SARELLE VE TADELLE'Yİ SATIN ALIYOR

OYAK'ın Sagra ile birlikte Sarelle, Tadelle ve Gol markalarının ve Sanset Gıda'nın Ordu'da bulunan fabrikasının satın alınması için Sanset Gıda ile imzaladığı anlaşmaya, Rekabet Kurulu'ndan beklenen onay geldi.

Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK'ın Türkiye çikolatalı ürünler pazarının 85 yıllık köklü markası Sagra'yı satın alma anlaşması Rekabet Kurulu tarafından onaylandı. Rekabet Kurulu'nun onayladığı Sanset Gıda ile yapılan satın alma anlaşmasına göre Sagra ile birlikte Sarelle, Tadelle ve Gol markaları OYAK Grup Şirketleri bünyesine katıldı. Satın alma işleminin, diğer yasal izin ve onayların alınmasının ardından tamamlanması planlanıyor.

KARADENİZ'DE CİDDİ İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Sagra ile gıda sektörüne güçlü giriş yapan OYAK, inovasyonu odağına koyarak pazardaki fırsatları değerlendirdikten sonra ürün gamını ve marka sayısını arttırıp zengin bir portföye ulaşmayı hedefliyor. Katma değeri yüksek ürünlerle gıda ihracatında önemli bir hacme ulaşmayı ve böylece Karadeniz boyunca fındık üreticilerine de önemli bir katkı sağlamayı planlayan OYAK, pazar payı ve ihracattaki artış ile birlikte de başta Ordu ili olmak üzere Karadeniz bölgesine istihdam konusunda ciddi imkanlar sunmayı hedefliyor.