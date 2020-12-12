TADDEF'ten Taşkınsu'ya teşekkür belgesi
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TADDEF'ten Taşkınsu'ya teşekkür belgesi

12.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:11
TADDEF'ten Taşkınsu'ya teşekkür belgesi

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren şehir merkezine Azerbaycan bayrağı asan Iğdır Sanayi Sitesi Başkanı Atakan Taşkınsu'ya teşekkür belgesi verdi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren şehir merkezine Azerbaycan bayrağı asan Iğdır Sanayi Sitesi Başkanı Atakan Taşkınsu'ya teşekkür belgesi verdi.

Ünsal, "İlimizde dernek olarak yaptığımız her etkinliğe katılarak destek veriyorsunuz. Ayrıca 44 gün süren Azerbaycan Ermenistan savaşında gerek il merkezine astığınız Azerbaycan bayrağından ve sosyal medya paylaşımlarınızdan Ermeni sevicilerine verdiğiniz sert tepkiden dolayı Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlamak için kurulan derneğimize yaptığınız manevi yardımlardan dolayı sizleri kutlar çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

Atakan Taşkınsu ise, "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı savaşa dernek olarak verdiğiniz manevi katkıyı unutmamız mümkün değildir. Yaptığınız mitingler, toplantılar ile Azerbaycan'ın sesi oldunuz. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkınız büyük ve her zaman birleştirici oluyorsunuz. Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyoruz. Dernek olarak güzel işler yapıyorsunuz. Bir eğitimci olarak ta katkınız büyük. Son 7 yıldır yaptığınız "Hocalı Faciası" ile ilgili yarışma ve etkinliklerle gençlerimiz ve halkımız Ermenilerin gerçek yüzünü öğrenmiş oluyor. İnce düşüncenizden dolayı derneğinizi kutlar başarılar dilerim. Ermeni meselesi bizim milli meselemizdir. 1920 yılında bu bölgede yaptıkları mezalimi, 1992 yılında Azerbaycan'da Hocalı da ki katliamı unutmamız mümkün değildir. Nitekim 2 ay önce yaptıkları katliamlarda ortadadır. Allaha şükür ki işgal edilen topraklar kurtarıldı. Sizin derneğiniz Ermenilerin gerçek yüzünü topluma anlatıyor ve Azerbaycan Türkiye kardeşliğine katkı sağlıyor. Her zaman yanınızdayız" şeklinde konuştu. - IĞDIR

TADDEF'ten Taşkınsu'ya teşekkür belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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