TADDEF'ten Emniyet Müdürüne hayırlı olsun ziyareti
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TADDEF'ten Emniyet Müdürüne hayırlı olsun ziyareti

TADDEF'ten Emniyet Müdürüne hayırlı olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, yönetim kurulu üyeleri İş insan Erhan Yaycılı, Yeşil Iğdır Gazetesi yazı işleri Müdürü Ali Şıktaş ile birlikte Iğdır'a yeni atanan Iğdır Emniyet Müdürü Dr.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, yönetim kurulu üyeleri İş insan Erhan Yaycılı, Yeşil Iğdır Gazetesi yazı işleri Müdürü Ali Şıktaş ile birlikte Iğdır'a yeni atanan Iğdır Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca'yı ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak Türkiye Azerbaycan bayrağı verdi.

Iğdır Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca'yı makamında ziyaret eden dernek yöneticileri, Serdar Ünsal, Erhan Yaycılı, Ali Şıktaş, sohbet ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dernek Başkanı Serdar Ünsal derneğin faaliyetini ve kuruluş amacını anlatarak, "Sivil toplum örgütü olarak her alanda Türkiye ve Azerbaycan'ın sesi olmaya iki ülkenin menfaatleri için mücadele etmeye çalışıyoruz. Özellikle her fırsatta Türk düşmanlığı yapan Türkiye ve Azerbaycan'ı zorda bırakmayı amaçlayan Ermeni diasporasına karşı mücadele ediyor onların gerçek yüzlerini kamuoyu oluşturarak dünyaya basın yayın aracı ile duyurmaya çalışıyoruz. Çeşitli toplantılarla Ermenilerin gerçek yüzlerini anlatıyoruz" dedi.

Dernek üyeleri Erhan Yaycılı ve Ali Şıktaş ise, Ermenilerin her alanda Türk Milletinin başına bela olduğunu belirterek, Ermenistan'da bulunan Medzamor nükleer santralının tehlike saçtığını Iğdır'da kanser vakalarının arttığını bu santralin bir an önce kapatılması gerektiği hususuna değindiler.

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirten Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, Serdar Ünsal, Erhan Yaycılı,Ali Şıktaş ve dernek üyelerine teşekkürlerini sundu.

İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, "Toplum yararına çalışan derneklerin her zaman yanında oldum. Sizlerde Türkiye Azerbaycan kardeşliği yararına çalışmalar yapıyor, Milli konulara duyarlılık gösteriyorsunuz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, sivil toplum örgütlerinin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu bu tür derneklerin her alanda söz sahibi olarak vatana hizmet etmeleri gerektiğini vurgulayarak Iğdır'ın güzel bir il olduğunu Bu güzelliğin kıymetinin bilinmesi gerektiğini, Iğdır'da birlik ve beraberliğin sağlanarak terör belasının yok edileceğini, Iğdır'ın huzurlu bir şehir olduğunu bu huzuru bozmaya kalkanlara fırsat verilmeyeceğini belirterek dernek yönetimine başarılar diledi. - IĞDIR

TADDEF'ten Emniyet Müdürüne hayırlı olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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