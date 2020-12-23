TADDEF'TEN Başkan Ata"ya teşekkür belgesi
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TADDEF'TEN Başkan Ata"ya teşekkür belgesi

23.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:13
TADDEF'TEN Başkan Ata

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren İyi Parti İl Başkanı Fuat Ata'ya teşekkür belgesi ile Azerbaycan bayrağı hediye etti.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren İyi Parti İl Başkanı Fuat Ata'ya teşekkür belgesi ile Azerbaycan bayrağı hediye etti.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, "İlimizde dernek olarak yaptığımız her etkinliğe katılarak destek veriyorsunuz. Ayrıca 44 gün süren Azerbaycan Ermenistan savaşında gerek parti binasına astığınız Türk ve Azerbaycan bayrağından, sosyal medya paylaşımlarınız dan Ermeni sevicilerine verdiğiniz sert tepkiden dolayı, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkı sağlamak için kurulan derneğimize yaptığınız manevi yardımlardan dolayı sizleri kutlar çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

İl Başkanı Fuat Ata ise, "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı savaşa dernek olarak verdiğiniz manevi katkıyı unutmamız mümkün değildir. Yaptığınız mitingler, toplantılar ile Azerbaycan'ın sesi oldunuz. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkınız büyük ve her zaman birleştirici oluyorsunuz. Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyoruz. Dernek olarak güzel işler yapıyorsunuz. Bir eğitimci olarak ta katkınız büyük. Son 7 yıldır yaptığınız "Hocalı Faciası" ile ilgili yarışma ve etkinliklerle gençlerimiz ve halkımız Ermenilerin gerçek yüzünü öğrenmiş oluyor. İnce düşüncenizden dolayı derneğinizi kutlar başarılar dilerim. Ermeni meselesi bizim milli meselemizdir. 1920 yılında bu bölgede yaptıkları mezalimi, 1992 yılında Azerbaycan Hocalı'da ki katliamı unutmamız mümkün değildir. Nitekim 2 ay önce yaptıkları katliamlarda ortadadır. Allah'a şükür ki işgal edilen topraklar kurtarıldı. Sizin derneğiniz Ermenilerin gerçek yüzünü topluma anlatıyor. Azerbaycan Türkiye kardeşliğine katkı sağlıyor. Her zaman yanınızdayız. Yazdığınız "Yüreğim İrevan'da Kaldı" ve "Soykırım" kitaplarında da Ermenilerin gerçek yüzünü anlatıyorsunuz tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Görüşmede merkez ilçe başkanı Sadık Uca'da hazır bulundu. - IĞDIR

TADDEF'TEN Başkan Ata'ya teşekkür belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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