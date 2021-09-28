TADD'dan Sudan'daki sağlık öğrencilerine üniforma yardımı
Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD), Sudan'daki sağlık öğrencilerine üniforma yardımında bulundu.
Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD), Sudan'daki sağlık öğrencilerine üniforma yardımında bulundu.
Dernekten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda staja başlayan Sudanlı öğrencilere üniformalarının TADD tarafından temin edildiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TADD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, dernek olarak kuruldukları günden bu yana en önemli önceliklerinin eğitim olduğunu ifade etti.
Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında sağlık ve eğitim alanında ilişkileri artırmanın öncelikleri arasında olduğunu aktaran Güntekin, şunları kaydetti:
"Eğitimde konu başlıklarımız çok geniş. Her düzeyde eğitim gören Afrikalı kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında mesleki eğitimlerine de çok önem veriyoruz. Ülkemizde okuyanlara ayrıca burs ve konaklama desteği de veriyoruz. Maarif Vakfı marifeti ile yüksek öğrenim imkanı sağlıyoruz. Afrika'daki okulların fiziki olarak onarılması ve desteklenmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz. Kılık kıyafetten kırtasiyeye kadar birçok konuda Afrikalı kardeşlerimizin yanındayız. Afrika'nın modern dünya ile yarışır hale gelmesi için eğitimin şart olduğunu biliyoruz. Kıtanın geleceğini bugünün eğitim alan gençleri şekillendirecek. Bizim onlara olan inancımız tam."
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