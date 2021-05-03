TADD Afrika'daki ramazan yardımlarına devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TADD Afrika'daki ramazan yardımlarına devam ediyor

TADD Afrika'daki ramazan yardımlarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD), ramazan ayında Uganda, Sudan, Etiyopya, Fildişi Sahili ve Burkina Faso'daki yardım organizasyonlarını sürdürüyor.

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD), ramazan ayında Uganda, Sudan, Etiyopya, Fildişi Sahili ve Burkina Faso'daki yardım organizasyonlarını sürdürüyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre TADD, "Hepimizin iyilik yapmaya ihtiyacı var" sloganıyla son beş yıldır ramazan aylarında Afrika'da 100 binin üzerinde kişiye iftar ve ramazan kumanyası dağıttı.

TADD Genel Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kendilerini Afrika'nın dostu olarak nitelediklerini belirterek, "Biliyorsak, görüyorsak, ulaşabiliyorsak sorumluluğumuz var. Bugün Afrika'nın büyük bir bölümünde kardeşlerimiz temiz suya ulaşmak için saatlerce yol yürüyüp çile çekerken, temel gıda maddelerine ulaşamazken, bizlerin her türlü konfor içinde duyarsız kalması düşünülemez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

Türkiye'de 5 kişide görülmüştü! Profesörden Hint varyantıyla ilgili uyarı: Hem bulaştırma hem de öldürücülük artabilir
Türkiye'de 5 kişide görülmüştü! Profesörden Hint varyantıyla ilgili uyarı: Hem bulaştırma hem de öldürücülük artabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TADD Afrika'daki ramazan yardımlarına devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 13:35:18. #1.16#

title