TACİZLE SUÇLAYIP, OTOBÜSTE DÖVDÜLER
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TACİZLE SUÇLAYIP, OTOBÜSTE DÖVDÜLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te, bir kişiyi tacizle suçlayan genç kızlar ve arkadaşları, halk otobüsüne binen şüpheliyi darbetti.

İZMİT'te, bir kişiyi tacizle suçlayan genç kızlar ve arkadaşları, halk otobüsüne binen şüpheliyi darbetti.

Olay, dün gece saatlerinde, İzmit Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, Pişmaniye Meydanı'nda yürüyen genç kızları alkollü bir kişi taciz etti. Genç kızlar arkadaşlarına haber verdi. Durakta bekleyen alkollü kişi, gelen halk otobüsüne bindi. Genç kızlar ve arkadaşları da otobüse bindi. Otobüste koltukta oturan kişiye genç kızlar ile arkadaşları yumruk ve tekme attı. Otobüste bulunanlar gençleri sakinleştirerek araçtan indirdi. Otobüs daha sonra yoluna devam etti.

TACİZLE SUÇLAYIP, OTOBÜSTE DÖVDÜLER
TACİZLE SUÇLAYIP, OTOBÜSTE DÖVDÜLER
TACİZLE SUÇLAYIP, OTOBÜSTE DÖVDÜLER
TACİZLE SUÇLAYIP, OTOBÜSTE DÖVDÜLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tacizle suçlayıp, otobüste dövdüler
Tacizle suçlayıp, otobüste dövdüler
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