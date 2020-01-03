Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler (2)
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Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler (2)

ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÇIKTIHatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, falakaya yatırıp, beyzbol sopasıyla dövdükleri öne sürülen şüphelilerden A.C.T.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, sabah saatlerinde yakalanan E.K.

03.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:41
Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler (2)

ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÇIKTI

İl 'nden yapılan açıklamada,14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, falakaya yatırıp,  beyzbol sopasıyla dövdükleri öne sürülen şüphelilerden A.C.T.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, saatlerinde yakalanan E.K.'nin ise adliyeye sevk edildiği bildirildi.  


Kaynak: DHA
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