TACİZLE SUÇLANAN ORKESTRA ŞEFİ BERAAT ETTİ

İSTANBUL (DHA) - Evinin temizliğiyle ilgilenen eski çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu ve taciz ettiği iddiasıyla yargılanan orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam hakkında beraat kararı verildi.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

ŞİKAYETÇİ AVUKATI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

"SUÇSUZUM"

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın "basit cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarını işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi. Öte yandan Emin Güven Yaşlıçam'ın şikayetçi Özlem Savut ve şoförü Serkan Güner'e açtığı şantaj davası ise halen devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı - Güncel