Tacizle Suçlanan New York Savcısı Schneiderman İstifa Etti

Tacizle Suçlanan New York Savcısı Schneiderman İstifa Etti

The New Yorker dergisindeki haberde Schneiderman'ın 4 kadına cinel ilişki sırasında fiziksel şiddet uyguladığı yazılmış, kadınların, başsavcının kendilerine tokat attığı, sözlü taciz ve tehditte bulunduğu iddialarına yer verilmişti.

The New Yorker dergisindeki haberde Schneiderman'ın 4 kadına cinel ilişki sırasında fiziksel şiddet uyguladığı yazılmış, kadınların, başsavcının kendilerine tokat attığı, sözlü taciz ve tehditte bulunduğu iddialarına yer verilmişti.

Kaynak: Euronews.com

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