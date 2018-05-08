Tacizle Suçlanan New York Savcısı Schneiderman İstifa Etti
The New Yorker dergisindeki haberde Schneiderman'ın 4 kadına cinel ilişki sırasında fiziksel şiddet uyguladığı yazılmış, kadınların, başsavcının kendilerine tokat attığı, sözlü taciz ve tehditte bulunduğu iddialarına yer verilmişti.
The New Yorker dergisindeki haberde Schneiderman'ın 4 kadına cinel ilişki sırasında fiziksel şiddet uyguladığı yazılmış, kadınların, başsavcının kendilerine tokat attığı, sözlü taciz ve tehditte bulunduğu iddialarına yer verilmişti.
Kaynak: Euronews.com