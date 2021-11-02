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Tacizi engellemek isterken canından oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tacizi engellemek isterken canından oldu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde alkollü oldukları ileri sürülen bir grubun sözlü tacizine uğrayan iki genç kıza yardım etmek isteyen bir genç iki kişinin bıçaklı saldırıya uğradı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde alkollü oldukları ileri sürülen bir grubun sözlü tacizine uğrayan iki genç kıza yardım etmek isteyen bir genç iki kişinin bıçaklı saldırıya uğradı. 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçesinde Batıkent'te bir AVM önünde meydana gelen olayda, bir grubun sözlü ve fiziksel tacizine uğrayan 2 genç kız olay yerinden geçmekte olan Haydarcan Kılıçdoğan'dan yardım istedi.

Kılıçdoğan ile uyardığı grup içeresinde bulunan Y.S ve M.T arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu zanlılar Kılıçdoğan'ı bıçakla yaraladı.

Saldırganlar bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı genç ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastahanesine sevk edilen Kılıçdoğan hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlılar polis sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - ANKARA

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