Son Dakika | Tacizi durdururken öldürülen genç toprağa verildi - Haberler
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Son Dakika | Tacizi durdururken öldürülen genç toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Ankara'da sözlü tacize uğrayan iki genç kıza yardım etmek isterken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç, cemevinde düzenlenen tören sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Ankara'da sözlü tacize uğrayan iki genç kıza yardım etmek isterken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç, cemevinde düzenlenen tören sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde bir AVM önünde bir grubun sözlü ve fiziksel tacizine uğrayan 2 genç kızın yardım istemesi üzerine Haydarcan Kılıçdoğan ile uyardığı grupta bulunan Y.S. ve M.T. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmada 6 yerinden bıçaklanarak öldürülen Kılıçdoğan, Yenimahalle'de bulunan Pir Sultan Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye katılanlar gözyaşlarına boğulurken, gencin annesi ve babası baygınlık geçirdi. Defin sonrası cenazeye katılanlar Kılıçdoğan ailesine taziyelerini iletti.

(Oğuzhan Halil Özbek - Ali Nargüner - Sadettin Aliusta/İHA)

Son Dakika | Tacizi durdururken öldürülen genç toprağa verildi

Son Dakika | Tacizi durdururken öldürülen genç toprağa verildi

Son Dakika | Tacizi durdururken öldürülen genç toprağa verildi

Son Dakika | Tacizi durdururken öldürülen genç toprağa verildi

Son Dakika | Tacizi durdururken öldürülen genç toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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