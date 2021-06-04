Tacize uğrayan kadın kendini savunmak için patronunun cinsel organını kesti
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Tacize uğrayan kadın kendini savunmak için patronunun cinsel organını kesti

Tacize uğrayan kadın kendini savunmak için patronunun cinsel organını kesti
Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Dünya

İspanya'nın Barcelona şehrinde meydana gelen olayda, çalıştığı barda patronunun cinsel saldırısına uğrayan kadın, patronunun cinsel organını kesti. Kendini savunmak için böyle bir eylemde bulunduğunu söyleyen kadına mahkeme acımadı ve kefaletsiz hapse gönderilmesine hükmetti.

Olay İspanya'nın Barcelona şehrinde yaşandı. Sant Andreu de la Barca bölgesinde bulunan barda çalışan bir kadın iddiaya göre patronunun cinsel saldırısına uğradı. Kendini savunmak için patronunun cinsel organını kesen kadın polisler tarafından tutuklandı. Çıkarıldığı mahkemede kendini savunan kadına mahkeme acımadı ve kefaletsiz hapse gönderilmesine karar verdi.

SERBEST BIRAKILMAYI TALEP ETTİ

İsmi açıklanmayan kadın mahkemede, patronunun kendisine olay günü ve daha önce de bir çok kez cinsel saldırıda bulunduğunu ve olayı kendisini korumak için gerçekleştirdiğini söyleyerek serbest bırakılmayı talep etti.Ancak mahkeme heyeti, kadının saldırısının 'meşru müdafaa' kapsamında olmadığını belirterek kefaletsiz olarak cezaevine gönderilmesini hükmetti.Adamın ise hastaneye kaldırıldığı ve acilen operasyona alındığı belirtildi.Adamın sağlık durumunun nasıl olduğu bilinmezken, iyileşmesinin ardından ifadesinin alınması bekleniyor.

Bilal Çığrım
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