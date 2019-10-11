Tacize uğrayan genç kızın şikayeti örnek gösterildi

11.10.2019 12:47

KAYSERİ'de otomobiliyle giderken, kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi G.G.'ye (23) hakaret ve tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet B.'ye (30) verilen 3 bin 700 lira para cezası, İstanbul'da aynı suçlardan açılan başka bir davada örnek gösterildi.

Geçen yıl 4 Kasım'da merkez Talas ilçesinde yşanan olayda Mehmet B., seyir halindeki otomobilinin camını açıp, kaldırımda yürüyen G.G. ile arkadaşlarına "Ne yapıyorsunuz?" dedi. Cevap alamayınca da hakaret ve tacizde bulundu. G.G.'nin polise giderek, şikayette bulunması üzerine Mehmet B., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mehmet B. hakkında Kayseri 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'hakaret' ve 'taciz' suçlarından dava açıldı.

Kaynak: DHA

Mehmet B. tutuksuz yargılandığı davanın 26 Eylül günü görülen karar duruşmasında 3 bin 700 TL para cezasına çarptırıldı.GEREKÇE, EMSAL GÖSTERİLDİSosyal medya hesabından gerekçeli kararı paylaşan G.G.'ye İstanbul'da yaşayan avukat ulaşarak, kendisinin taciz ve hakaret suçundan açtığı davada cezayı örnek gösterdi. Yaşadığı mağduriyeti Twitter hesabından paylaşmasının ardından kadın avukatın kendisi ile iletişime geçtiğini ifade eden G.G., yine Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "26 Eylül'de kazandığım emsal niteliğindeki cinsel taciz ve hakaret davası, bugün ilk kez İstanbul'da bir duruşmada emsal olarak gösterildi. Birçok kişi de bunun için benden karar dosyasını istemişti. Ben de bu yüzden gerekçeli kararı sizinle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur."'BİR SÜRÜ KADININ SESİ OLDUĞUMU FARK ETTİM'G.G. karar duruşması sonrasında da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: "Türkiye'de yaşayan milyonlarca kadından sadece biriyim. Her gün taciz haberleri duyarken okurken bir gün bu benim de başıma geldi ve sokakta alkollü bir şahsın sözlü tacizine ve hakaretine uğradım. Herhangi bir cinsiyetin diğer bir cinsiyete yaptığı tacize sessiz kalmamak gerektiğini savunan biri olarak ben de sessiz kalmadım ve şahıstan şikayetçi oldum. Daha sonra dava süreci başladı ve bu süreçte psikolojik olarak gerçekten çok yıprandım. Evet böyle bir olay yaşanmıştı ama 'davayı kazanabilecek miyim?', 'Başıma bir şey gelecek mi?' gibi aklımı meşgul eden, beni yiyip bitiren birçok soru vardı. 10 ay sonunda tanıklar, kamera görüntüleri, polis tarafından tutulan tutanaklar derken biz haklı olduğumuzu ispat ettik ve ben 26.09.2019 tarihindeki duruşma salonundan kazanmış bir şekilde çıktım. Şahıs cinsel taciz ve hakaret olmak üzere 2 ayrı suçtan ceza almıştı. Bu mutluluğumu sosyal medya aracılığı ile paylaştım. Oradan gelen destek mesajlarıyla daha da gururlandım ve bir sürü kadının sesi olduğumu fark ettim. Bu tür olaylar gibi olaylar yaşayan bir sürü insan mesaj attı ve benden cesaret aldıklarını söylediler. Beni en çok mutlu eden şey ise; kazandığım bu davanın emsal olarak gösterilecek olması. Ülkemizde, 'laf atmanın bile' bir cezası olduğunu gösterdiğim için kendimle gurur duyuyorum."