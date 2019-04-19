Tacize Uğradığını Söyleyen Bangladeşli Genç Kız Üzerine Benzin Dökülerek Yakıldı

Bangladeş'te kendisini taciz eden öğretmenini polise şikayet eden 19 yaşındaki bir genç kız, olaydan 11 gün sonra gittiği okulun çatısında üzerine benzin dökülerek yakıldı. Vücudunun yüzde 80'i yanan kız 5 gün sonra hastanede hayatını kaybederken, ülkede olayı protesto eden binlerce kişi sokaklara döküldü. Nusrat'ın cenazesine binlerce kişi katıldı.

Olay Bangladeş'in başkenti Dakka'nın 160 kilometre güneyinde bulunan Feni şehrinde gerçekleşti. Medrese eğitimi alan Nusrat Jahan Rafi adlı genç kız 27 Mart tarihinde okula gitti. Genç kız okul müdürü tarafından odasına çağrıldı ve burada tacize uğradı. Nusrat olay sonrası müdürün odasından kaçarak durumu ailesine bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle