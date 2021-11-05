ANKARA (DHA) - Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: 'Baba ben şiddete kaşıyım' derdi

ANKARA'da taciz edilen 12 ve 13 yaşlarındaki iki kız çocuğunu korumak isterken Mert T. (17) ve Yunus H. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan'ın (28) babası Nurettin Kılıçdoğan, "'Baba ben şiddete kaşıyım' derdi. Akrabalarımın spor yerleri var, oraya kendisini koruma anlamında 15 gün gitti. Sonra 'şiddete kaşıyım' diyerek bıraktı" dedi.

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde geçen hafta Pazar günü meydana gelen olayda; iki kız çocuğu, iki kişinin tacizine uğradıklarını ileri sürerek Haydarcan Kılıçdoğan'dan yardım istedi. Kılıçdoğan, kızları taciz ettiği ileri sürülen Mert T. ile Yunus H.'yi uyarınca Kavga çıktı. Mert T., Haydarcan'ı 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydarcan Kılıçdoğan, hayatını kaybetti. Olayın ardından oto tamircide çalışan Mert T. ile Yunus H., yakalanıp, tutuklandı. Haydarcan'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Haydarcan'ın akrabası Ekrem Öztaş ise yeğeninin kimseyi incitmeyen birisi olduğunu belirterek, "Ben boks antrenörü olduğum için Haydarcan'a, 'Gel spor yapalım' dediğim zaman, 'Ağabey ben şiddete karşıyım, benim işim müzik' derdi. Haydarcan bize çok büyük bir onur ve gurur bıraktı. İki kız çocuğunun hayatını kurtardı; ama kendi hayatını kaybetti. Bunun acısını yaşıyoruz; ama onurlu ve gururluyuz. Bize böyle bir gurur yaşattığı için de çok mutluyuz. Herkes yanımızda, Haydarcan herkese mal oldu" ifadesini kullandı.