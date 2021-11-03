Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum (4)

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Haydarcan Kılıçdoğan'ın, sözlü taciz edilen 2 kız çoğuna yardım etmek isterken öldürülmesi ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre konsere gitmek için evden çıkan D.G. ile A.T.'ye, şüpheliler Mert T. ve Yunus H., arkadaşlık teklifinde bulundu. D.G. ile A.T'nin, teklifi kabul etmemesine rağmen şüpheliler, sözlü olarak tacizlerine devam etti. Bu sırada olay yerinde bulunan Haydarcan Kılıçdoğan, D.G. ile A.T'ye yardım etmek için şüphelilere müdahale etti. Kılıçdoğan, 3'ü göğüs, 3'ü kalça bölgesinden olmak üzere 6 bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Şüpheliler Mert T. ile Yunus H. ise olayın hem ardından kaçmak isterlerken polis tarafından yakalandı.

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

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