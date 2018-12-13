26 Yaşındaki Sapık, Tacizden 10 Yıl Yattığı Cezaevinden Çıkar Çıkmaz Aynı Suçu İzledi

Kocaeli'de 10 yıl önce cinsel taciz ve yağma suçlarından tutuklanan 26 yaşındaki Metin Ş., 10 yıl yattığı hapishaneden çıktıktan 1 ay sonra, sokak ortasında bir kadını taciz ettiği iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

TACİZ EDİP GASP ETMEYE ÇALIŞTI

Olay, 5 Aralık'ta Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Ertan Okançay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta geçen bir kadının yanına gidenMetin Ş., taciz edip üzerinde bulunan eşyaları ve paraları gasp etmeye çalıştı. Kadının bağırması sonrasında şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bağıran kadının yardımına koşan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

30'DAN FAZLA GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Ekiplerce yapılan araştırmalar sonucunda 30'dan fazla güvenlik kamerası incelendi. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde zanlının İzmit ilçesinin Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi'ne gittiği tespit edildi. Ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda Metin Ş.'nin her gün akşam saatlerinde caddeye geldiği belirlendi. Şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, caddeye geldiği sırada operasyon düzenledi. Ekipler düzenlenen operasyonla zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

1 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahsın yapılan kimlik kontrollerinde zanlının Metin Ş.olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin 2008 yılında karıştığı 3 taciz ve yağma suçundan tutuklandığı ve yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Emniyette verdiği ifadesinde suçlamaları reddeden zanlının, kendisinden şikayetçi olan kadınla bakışma sebebiyle tartıştığını iddia ettiği kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlan şahıs daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.