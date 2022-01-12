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Tacizde bulunmaya çalıştığı kadın tarafından bıçaklandı

Tacizde bulunmaya çalıştığı kadın tarafından bıçaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da bir şahıs, takibe alarak taciz etmeye çalıştığı kadın tarafından bıçaklanarak hastanelik oldu.

MALATYA (İHA) - Malatya'da bir şahıs, takibe alarak taciz etmeye çalıştığı kadın tarafından bıçaklanarak hastanelik oldu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya Caddesi 1. Ara Çıkmazı üzerindeki bir durakta hastaneye gitmek için otobüs bekleyen İ.K.'ye aracı ile yaklaşan M.B., genç kadını taciz etmeye başladı. Durumdan rahatsız olan genç kadın bölgede bulunan ikametine doğru ilerken, M.B, peşinde gittiği İ.K.'yi taciz etmeyi sürdürdü. Ara bir sokağa girdiklerinde M.B., genç kadına saldırırken, İ.K. ise çantasında çıkardığı ekmek bıçağı ile M.B.'yi bacağından yaraladı. Polis ekiplerini arayan genç kadın yardım isterken olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler genç kadını ekip aracına alırken, yaralı şahıs ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan M.B.'nin daha önceden de İ.K.'ye yönelik taciz girişimlerinde bulunduğu genç kadın tarafından polis ekiplerine belirtilirken, olayda kullanılan bıçakla birlikte gözaltına alınan genç kadın polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

(Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen/İHA)

Tacizde bulunmaya çalıştığı kadın tarafından bıçaklandı

Tacizde bulunmaya çalıştığı kadın tarafından bıçaklandı

Tacizde bulunmaya çalıştığı kadın tarafından bıçaklandı

Tacizde bulunmaya çalıştığı kadın tarafından bıçaklandı

Tacizde bulunmaya çalıştığı kadın tarafından bıçaklandı

Tacizde bulunmaya çalıştığı kadın tarafından bıçaklandı

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