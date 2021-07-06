Tacizcinin yakalandığı mahalle sakinleri konuştu: "En ağır cezayı alsın"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tacizcinin yakalandığı mahalle sakinleri konuştu: "En ağır cezayı alsın"

Tacizcinin yakalandığı mahalle sakinleri konuştu: 'En ağır cezayı alsın'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da güpegündüz kapısının önünden götürdüğü 5 yaşındaki kız çocuğunu öperek taciz eden 45 yaşındaki sapık, olayı fark eden mahalle sakinleri tarafından yakalanıp feci şekilde dövüldü.

Bursa'da güpegündüz kapısının önünden götürdüğü 5 yaşındaki kız çocuğunu öperek taciz eden 45 yaşındaki sapık, olayı fark eden mahalle sakinleri tarafından yakalanıp feci şekilde dövüldü. Sapığın kız çocuğunu sokaktan götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalle sakinleri tacizcinin en ağır cezayı almasını istiyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesinde 45 yaşındaki bir fabrika işçisi, sokak ortasında oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu evinin önünden götürüp dar sokakta öperek taciz etti. Olaya şahit olan diğer çocukların bağrışmaları üzerine mahalle sakinleri, Murat Ö. isimli zanlıyı yakalayıp linç girişiminde bulundu. Burnu kırılan ve kanlar içinde bırakılan Murat Ö., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Mahalle sakinleri evlerinin önünde yaşanan olaya isyan ettiler. Çocuklarını sokağa çıkarmaktan korktuklarını ifade eden Müsebbiye Tosun, "Akşamüstü camın önünde kuran okurken bağrışma sesleri duydum. Cama çıktığımda koşuşturma vardı. Gitme, dur kaçırma kızı. Bırak çocuğu diyerek geçtiler. Gençler kavga ediyor herhalde diyerek içeriye girdim bende. Sonra bu olayın yaşandığını duydum. Bende dar aralığa giderek baktım. Öğrendim ki 5 yaşındaki çocuğun tacize uğramış. Mahalleli de hırpalamış biraz. Ben tutuklanmasını istiyorum. Benim de torunlarım var. Komşularımın da çocukları, torunları var. Çocuklarımızı sokağa çıkaramıyoruz. Korkuyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Tacizcinin yakalandığı mahalle sakinleri konuştu: 'En ağır cezayı alsın'
Tacizcinin yakalandığı mahalle sakinleri konuştu: 'En ağır cezayı alsın'
Tacizcinin yakalandığı mahalle sakinleri konuştu: 'En ağır cezayı alsın'
Tacizcinin yakalandığı mahalle sakinleri konuştu: 'En ağır cezayı alsın'
Tacizcinin yakalandığı mahalle sakinleri konuştu: 'En ağır cezayı alsın'
Tacizcinin yakalandığı mahalle sakinleri konuştu: 'En ağır cezayı alsın'
Tacizcinin yakalandığı mahalle sakinleri konuştu: 'En ağır cezayı alsın'
Tacizcinin yakalandığı mahalle sakinleri konuştu: 'En ağır cezayı alsın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mahalleliyi sokağa döken yangında dehşet anları! Alevlerin arasından böyle kurtuldular
Mahalleliyi sokağa döken yangında dehşet anları! Alevlerin arasından böyle kurtuldular
Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu
Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu
Kripto para tartışmasında kan aktı! Kiralık katil tutup iş ortağını öldürtmüş
Kripto para tartışmasında kan aktı! Kiralık katil tutup iş ortağını öldürtmüş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı İbrahim Selim Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tacizcinin yakalandığı mahalle sakinleri konuştu: "En ağır cezayı alsın" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 11:55:59. #1.14#

title