Tacizci tutuklandı
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Tacizci tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR - Haberler | 3. Sayfa

Tacizci tutuklandı Bursa'da staja giden genç kıza cinsel organını gösterdiği öne sürülen ve genç kız tarafından kayda alınan 15 yaşındaki zanlı montundan yakalandı Sosyal medyada gündem olan tacizciyi üzerindeki mont yakalattı, zanlı mahkemece tutuklandı Bursa'nın Yıldırım ilçesi 75.

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Tacizci tutuklandı

Bursa'da staja giden genç kıza cinsel organını gösterdiği öne sürülen ve genç kız tarafından kayda alınan 15 yaşındaki zanlı montundan yakalandı

Sosyal medyada gündem olan tacizciyi üzerindeki mont yakalattı, zanlı mahkemece tutuklandı

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nden staj yaptığı işyerine gitmek için evinden çıkan 18 yaşındaki kız, yolda yürüdüğü sırada 15 yaşındaki K.A.'nın tacizine uğradı. Cinsel organını gösterdiği öne sürülen zanlı, genç kız tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Genç kızın şikayeti üzerine K.A., Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma büro ekiplerince izlenen, güvenlik kameraları ve giydiği monttan tanınarak yakalanan zanlı tutuklandı.

Bir gün önce de yaşamış

Güpegündüz yaşanan olayda, tacizci K.A. takip ettiği genç kıza pantolonunu indirerek cinsel organını gösterdi. Aynı durumu bir önceki gün de yaşayan talihsiz kız, olacakları tahmin ederek tacizciyi kayda aldı. Görüntülerde, çevredekilerden "Abi taciz etti beni" diyerek yardım isteyen genç kız, videonun sonunda gözyaşlarına boğuldu.

"Aynı hareketi yapacağını anlayıp video çektim"

Yaşadığı olay sonrası şoka uğrayan Gözde Ş., sosyal medya platformu Twitter üzerinden taciz anlarını şu sözlerle paylaştı, "Bu sabah staja giderken biri arkasına dönerek beni takip eder gibiydi sonrasında iki arabanın arasına girdi ve benim geçmemi bekledi. Bunu anladım çünkü bir önceki günde aynı saatte oradan geçerken cinsel organını açmaya çalıştı. Bugün de aynı hareketi yapacağını anlayıp video çektim" dedi.

Görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları olaya tepki gösterirken, Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri 15 yaşındaki K.A.'yı kısa sürede montundan yakaladı.

Genç kız şüpheliyi teşhis ederken, şahıs emniyetteki ifadesinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen K.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tacizci tutuklandı
Tacizci tutuklandı
Tacizci tutuklandı
Tacizci tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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