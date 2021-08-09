Tacizci polise yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tacizci polise yakalandı

Tacizci polise yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden yayılan "Sapık var" paylaşımlarını inceleyen ekipler, kadınları taciz eden şahsı yakaladı.

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden yayılan "Sapık var" paylaşımlarını inceleyen ekipler, kadınları taciz eden şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesaplarından yaptığı "Sapık var" paylaşımlarını incelemeye aldı. Kadınları taciz ettiği yönünde paylaşımlar yaptığı belirlenen Y.U. isimi şahıs, ekiplerin çalışması sonucu Paşabağı Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.U. isimi şahsın kadınları taciz ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Girdiği kitapçıda 'Dedem bana tecavüz etti' notunu bırakan genç kız ekipleri harekete geçirdi
Girdiği kitapçıda "Dedem bana tecavüz etti" notunu bırakan genç kız ekipleri harekete geçirdi
Mühendise sosyal medya tuzağı! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar
Mühendise sosyal medya tuzağı! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Varank Abdulahat Arvas Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Mete Gazoz Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tacizci polise yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 15:23:36. #1.15#

title