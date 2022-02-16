Tacizci okul müdürü hakkındaki yeni gelişmeler

ALPU, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde 10 kız öğrenciye yönelik cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan okul müdürü hakkında yürütülen idari soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Soruşturma evrakında Okul Müdürü M.K.'nin kız öğrencilere 'omuzlarına, boyunlarına ve sırtlarına dokunarak fiziksel temas sağladığı' ve bir kız öğrenciye 'karagözlüm, aşkım' dediği, bazı kız öğrencileri evine davet ettiği, hoşlanmayacakları şekilde hitap ettiği yönünde iddialara ilişkin ifadelere yer verildi.

Alpu Ortaokulu ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Okulu'nda müdürlük görevini yürüten M.K. hakkında, kız öğrencileri sözlü ve elle taciz ettiğine yönelik iddialar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 10 ayrı kız öğrenciye yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli M.K. dün gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Beylikova Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'çocuğa karşı cinsel taciz' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

KIZ ÖĞRENCİLERE 'KARAGÖZLÜM, AŞKIM' DİYE HİTAP EDİYORMUŞ

Rehber öğretmen F.G.'nin okulda yaptığı öğrenci görüşmelerinden sonra ortaya çıkan cinsel taciz iddialarına ilişkin müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. Alpu Ortaokulu Müdürü ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu Müdür Vekili M.K. ile ilgili, eğitim müfettişlerince hazırlanan idari soruşturma raporu ortaya çıktı. Raporda yer alan ifadelerde, bazı kız öğrencilerin omuzlarına, boyunlarına ve sırtlarına dokunmak suretiyle fiziksel temas sağladığı, bir kız öğrenciye odasında sarıldığı, bazı kız öğrencilere, arabası ile evlerine ve Eskişehir'e bırakma, bazı kız öğrencilere 'odamda dinlenebilirsiniz', 'öğle dinlenme tatilinde birlikte yemeğe gidebiliriz' yönünde tekliflerde bulunduğu, bir kız öğrenciye 'karagözlüm', 'aşkım' dediği bazı, kız öğrencilere hoşlanmayacakları şekilde hitap ettiği, bazı kız öğrencilerin kendilerine ve özel bölgelerine rahatsız edici şekilde baktığı iddiaları yer aldı. Bu sebeple M.K.'ye disiplin, idari ve adli yönden yaptırımlarda bulunulduğu belirtildi.

Öte yandan M.K'nin 2011 ve 2018 yıllarında 'uyarma, aylıktan kesme ve kınama' şeklinde çok sayıda disiplin cezası aldığı öğrenildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel