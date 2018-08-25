Tacizci Bakkal, "Bugün Çok Güzelsin" Deyip Öpmeye Çalıştığı Kadından Copla Dayak Yedi

İstanbul'da 28 yaşındaki özel güvenlikçi Gülcan E.A, Pendik'te kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü bakkal E.S.'ye biber gazı sıktı, copla vurdu ve şikâyetçi oldu.

"BU GÜN ÇOK GÜZELSİN"

Özel güvenlikçi Gülcan E.A 17 Ağustos'ta Pendik Esenler Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokaktaki her zaman alışveriş yaptığı bakkala gitti. İddiaya göre Bakkal E.S., "Bugün çok güzelsin, çok şıksın, görünmüyorsun ortalıkta?" dedikten sonra genç kıza sarılıp öpmeye çalıştı.

"BANA BUNU YAPMA"

Sabah'ta yer alan habere göre; şoke olan ve bakkaldan kaçan genç kadın yaşadıklarını ailesine ve eşine anlatamadı. Gülcan E.A., sürekli kendisine laf atan bakkalın, geçen pazartesi günü "Küs müyüz, gelsana bir çay ısmarlayayım. Çok güzelsin, bana bunu yapma" demesi üzerine yanındaki biber gazını E.S.'nin yüzüne sıktı.

ÇANTASINDAKİ COPLA DÖVDÜ

Çantasındaki copla da dövdü. Ardından polise şikâyette bulundu. E.S. de polise gidip şikâyetçi oldu ve bilmediği bir nedenden dolayı saldırıya uğradığını iddia etti.