Taciz ve görevi suistimal iddiaları Boris Johnson'ı zora soktu

30.09.2019 21:31

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hakkında çıkan taciz iddialarını reddederek halkın 'daha ziyade kamu hizmeti alanında yaptığı planları' duymak istediğini söyledi.



Johnson'ın 20 yaşında bir gazeteciyi eliyle taciz ettiği iddiası Muhafazakar Parti'nin yıllık genel kongresinde tartışmalara neden olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle